Lesung im Düsseldorfer Zakk Meister der ganz kurzen Form

Die Witze auf seiner Lesung fallen dagegen fast schon altmodisch aus. In klassischer Stand-Up-Manier macht er sich selbst zur Kunstfigur eines Antihelden und diese zum Protagonisten seiner kurzweiligen Erzählungen. Da geht es um das Aufwachsen in einem kleinen Dorf in Franken, wo eine Stadt wie Erlangen das Tor zu Welt bedeutete. Er erzählt von seinen Erfahrungen in der Arbeitswelt, als er in einem dualen Studium BWL studierte. In dieser Zeit hat er viel gelernt über die Welt, die wohl immer noch die Mehrheit aller Menschen in diesem Land teilt: Sie besteht aus Büros, Kollegen und Chefs, Betriebsfeiern und kurzen Unterhaltungen am Kaffeeautomaten.