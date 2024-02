Zum Tod des Friedenspreisträgers Jan Assmann Der Universalgelehrte

So weit ihre Forschungsgebiete voneinander entfernt zu sein schienen, so stark waren doch die Berührungspunkte: in der Erinnerungskultur. In der sehr nahen, die Aleida Assmann wortreich und klug beleuchtete, wie auch die weit entfernte mit der Erforschung des gesellschaftlichen Lebens im alten Ägypten. Und das versuchte Jan Assmann immer so konkret und so anschaulich wie eben möglich aus der Vergangenheit hervorzuholen, um Menschen der Gegenwart darauf neugierig, auch sprachlos zu machen. Ihn interessierte das Zeitverständnis der Ägypter, ihre Vorstellung von Tod und Jenseits, sogar die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und immer wieder das Gottesbild, das mit der Entstehung, vielleicht gar der Erfindung des Monotheismus bis heute so prägend für unser Denken und unseren Glauben ist. Seine These: Der Glaube an nur einen Gott war einer Notlage geschuldet, der Flucht eines Volkes. So datierte er die Geburtsstunde des Monotheismus mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten.