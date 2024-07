Elliott Erwitt Die Zufälligkeiten des Alltags einfangen

Elliott Erwitt (1928 - 2023) hieß eigentlich Edilio Romano Ervitz. Er wurde 1928 in Paris als Sohn russisch-orthodoxer Juden geboren, die nach der russischen Revolution 1917 nach Paris geflüchtet waren. Er verbrachte seine Kindheit in Mailand, floh vor dem Faschismus 1939 über Frankreich in die USA, arbeitete während des Zweiten Weltkriegs in einem Fotolabor, studierte am Los Angeles City College, lebte seit 1948 in New York, studierte an der New School of Social Research und lernte Edward Steichen, Robert Capa und Roy Stryker kennen, die ihn inspirierten. 1953 bot ihm Capa einen Platz in der Fotoagentur Magnum an. Drei Jahre lang übte er sogar das Präsidentenamt aus. Kurz vor seinem Tod wurde er im Oktober 2023 mit dem Leica Hall of Fame Award für sein Lebenswerk geehrt.