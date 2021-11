„Zweiklang“ mit Elke Heidenreich im Schumann-Saal : Auch heute machen Kleider Leute

Düsseldorf Elke Heidenreich las im Robert-Schumann-Saal aus ihrem Buch „Männer in Kamelhaarmänteln“. Begleitet wurde sie von dem Pianisten Marc-Aurel Floros.

Den Anfang machte Elke Heidenreich mit ihrem Buch „Männer in Kamelhaarmänteln“. Begleitet wurde sie am Flügel von dem Pianisten Marc-Aurel Floros. Eigentlich gäbe es inzwischen ein neues Buch zum Vorlesen, aber der lange Stillstand bei Lesereisen und Rezitationen brachte die Planungen der Autorin etwas durcheinander. Heidenreich bezeichnet sich selbst als Missionarin ihrer Überzeugungen, egal ob sie auf den Youtube-Kanälen ankommen oder nicht. Im Schumann-Saal lautete ihr Credo: „Wir vergessen die Namen, die Geschichten, aber fast nie vergessen wir die Kleider.“

Nach jeweils zwei oder drei kleinen Geschichten gab es eine musikalische Pause. Der Komponist und Arrangeur Marc-Aurel Floros, seit Jahren ihr Begleiter, zauberte dann am Flügel passende Melodien, mal klassisch, mal zeitlos stimmungsvollen Swing. Auch für die Episode, die dem Buch als Titel dient. „Es gab in meinem Leben nur einen Mann, den ich im Kamelhaarmantel bewundert habe, das war mein Vater“, heißt es da. So ein Kleidungsstück braucht halt ein dazu passendes Leben. Pose funktioniert nie: In der Episode von einem ersten Rendez-vous wollten Frau und Mann auch in Sachen Kleidung alles richtig machen wollen. Am Ende war dann alles falsch, und man ging schnell auseinander.