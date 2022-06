Elke Heidenreich in Düsseldorf : „Frauenliteratur gibt es nicht“

Elke Heidenreich in Düsseldorf

Elke Heidenreich hat ein sehr persönliches Buch über ihr Leben als Leserin geschrieben. Nun stellte sie es im KAP1 in Düsseldorf vor.

Auch in ihrem achtzigsten Lebensjahr ist Elke Heidenreich ein Publikumsmagnet. Ihre Buchvorstellung im KAP 1 während der Literaturtage war schnell ausverkauft. In dem Band „Hier geht’s lang!“ erzählt die Schriftstellerin und Literaturkritikerin, wie sie selbst zur nimmermüden Leserin wurde: „Ich hatte Lust, aufzuschreiben, was Bücher von Frauen mit mir und meinem Leben gemacht haben.“ Das tat sie auf knapp 200 Seiten, ausgeschmückt mit autobiografischer Fiktion und zahlreichen privaten Fotos.