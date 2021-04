Interview mit Timm Ulrichs : „Beuys hatte von nichts eine Ahnung“

Seit rund 60 Jahren betreibt Timm Ulrichs eine Schaltstelle für „Totalkunst“. Als Spötter schreckt der 81-Jährige vor nichts zurück, nicht vor den Heroen der Kunst und nicht vor seinem eigenen Ich. Jetzt gibt es seine erste Einzelausstellung in Düsseldorf bei Philara.

Pionier Von 1972 bis 2005 war er Professor für Bildhauerei und Totalkunst an der Kunstakademie Münster. 2011 wurde er als Pionier der Konzeptkunst in Hannover gefeiert, 2020 erhielt er den Käthe-Kollwitz-Preis für sein Lebenswerk. Er lebt in Berlin.

Ulrichs Sie schickte mich zu einem Berufsberater. Wenn einer selbst nicht weiß, was er tun soll, wird er Berufsberater. Ich las aber schon als Schüler viel, auch in der Volksbücherei. Ich schaute mir die ersten Dada-Bücher an, die über den Arche-Verlag in Zürich als Sammlung Horizont erschienen sind. Genauso nahm ich das Bauhaus in die Hand. Da entdeckte ich zwei Seelen in meiner Brust. Die eine Richtung war Konstruktivismus, Bauhaus, de Stijl, die andere Dada. Adorno würde sagen, die Aufgabe von Kunst ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen. Und das Gegenteil ist, Ordnung in das Chaos zu bringen. Beides hat mich fasziniert.