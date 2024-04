„Eine Stunde Gegenwart“ Petra Albrecht spricht über ihr Lieblingsbuch

Düsseldorf · In der Literaturshow „Eine Stunde Gegenwart“ erfährt das Publikum, welche Bücher es als nächste lesen sollte. Am 30. April begrüßt Philipp Holstein als Stargast die frühere „Lokalzeit“-Moderatorin Petra Albrecht in der Zentralbibliothek.

29.04.2024 , 11:57 Uhr

Die frühere „Lokalzeit“-Moderatorin Petra Albrecht. Foto: Zanin/M.ZANIN

Am Dienstag, 30. April, gibt es im Stadtfenster der Zentralbibliothek Düsseldorf (Konrad-Adenauer-Platz 1) die nächste Ausgabe der Literaturshow „Eine Stunde Gegenwart“. Philipp Holstein, Feuilleton-Redakteur dieser Zeitung, empfiehlt Neuerscheinungen und Klassiker zum Wiederlesen. Als Stargast ist dieses Mal Petra Albrecht dabei, die frühere Moderatorin der WDR-Sendung „Lokalzeit“. Albrecht wird ihr aktuelles Lieblingsbuch vorstellen und mit Holstein über ihr Leben als Powerleserin sprechen. Beginn ist 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

(hols)