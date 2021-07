Unbekanntes Gemälde : Beuys und seine Blutsauger

Joseph Beuys wohnte in Oberkassel im Haus in der Mitte mit der Adresse Drakeplatz 4. Die Familie Simon-Schaefer wohnte links daneben im Nachbarhaus 5. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Ein bislang noch nicht öffentlich gezeigtes Beuys-Bild seines früheren Nachbarn Hans-Albert Simon-Schaefer zeigt Beuys als einen Menschen, der ausgesaugt wird.

Ob Joseph Beuys sich jemals Blutegel auf den Rücken setzen ließ, darüber kann man nur spekulieren. Hans-Albert Simon-Schäfer jedenfalls, 1907 in Dänemark geborener und 1993 in Düsseldorf gestorbener Maler und Zeichner, hat in einem bislang noch nicht öffentlich ausgestellten Gemälde seine surreale Fantasie blühen lassen und ihm einen Satz Blutegel verpasst. Mit der rechten Hand umfasst der in Rückenansicht porträtierte Künstler ein Kruzifix, in der linken hält er drei weiße Mäuse. Rechts hinten steht unverkennbar der berühmte Fettstuhl, links lodert eine Flamme.

Deuten lässt sich – so das Verständnis der Schwiegertochter Berthe-Odile Simon-Schäfer – derlei Symbolik als Anspielung darauf, dass Beuys' Berühmtheit ihm manche falschen Freunde zuführte, die ihn aussaugten, von seinen Erfolgen profitieren wollten. Das Kruzifix bezeichnet die niederrheinische Spiritualität, in der er aufgewachsen war, die weißen Mäuse künden von des Künstlers ausdrücklich erklärter Absicht, "die Tiere rechtsfähig zu machen". Und „Schütze die Flamme!" war der letzte Satz einer ergreifenden Rede, die Beuys kurz vor seinem Tod im Duisburger Lehmbruck-Museum hielt.

info Familie Beuys lebte am Drakeplatz Wohnung und Atelier Die Wohnung, die Joseph Beuys mit seiner Ehefrau Eva 1961 am Drakeplatz 4 in Oberkassel bezog, war ein Atelier mit Innenhof, ein Raum für Wohnen, Arbeit und Kunst, fünf Meter hoch, aber keineswegs ungemütlich. Vermittlung durch Graubner Beuys' Künstlerkollege Gotthard Graubner hatte ihm das Domizil vermittelt.

Berthe-Odile Simon-Schäfer, früher Lehrerin am Düsseldorfer Görres-Gymnasium, machte unsere Zeitung auf das Bild aufmerksam und berichtete davon, wie es zustande kam. Hans-Albert Simon-Schäfer wohnte und arbeitete wie Beuys und der Maler Gotthard Graubner in einem Oberkasseler Doppelhaus, Drakeplatz 4 und 5. Der Eingang zu Beuys' Trakt im Haus Nr. 4 war ein Doppeltor. In unmittelbarer Nähe wohnte Simon-Schäfers Sohn mit seiner Familie.

Berthe-Odile Simon-Schäfer erinnert sich: „Da wir nur wenige Schritte voneinander entfernt wohnten, kamen die Beuys-Kinder häufiger mit ihren Schulaufgaben zu mir und später auch manchmal der Vater mit dem Zigarettenpäckchen in der Weste. ,Darf ich bei dir eine anzünden? Zuhause bekomme ich Ärger, wenn ich rauche.’"

Beuys mit Blutegeln auf einem Bild von Hans Albert Simon-Schaefer. Foto: Familie Simon-Schaefer

Beuys' Einladung zur legendären Begegnung mit Andy Warhol im Frühjahr 1979 bestand Berthe-Odile Simon-Schäfer zufolge aus drei Wörtern: „Kommt ihr mit?" Dem amerikanischen Künstlerkollegen stellte er die junge Frau als "meine Nachbarin" vor. Das Verhältnis ihres Schwiegervaters zu Beuys beschreibt sie so: „Sie schätzten sich gegenseitig. Man lebte nachbarschaftlich im Atelier-Haus, unterhielt sich auch auf der Straße."

Anders als noch in den 30er und 40er Jahren war nach dem Zweiten Weltkrieg Hans Albert Simon-Schäfers klassizistisches Können, vornehmlich in der Landschaftsmalerei, nicht mehr gefragt. Während in den 50er und 60er Jahren Zero-Kunst und Gerhard Richter Aufmerksamkeit erregten, wandte er sich surrealistischen Themen zu und verdiente sein Geld vor allem mit Kunst am Bau und Porträtmalerei. Seine Ehefrau ging in den Schuldienst und trug zum Unterhalt der Familie bei.

Viele Bilder seines Nachlasses befinden sich heute im Besitz der zweiten Ehefrau seines Sohnes sowie im Besitz seiner Enkelin Berenike. Als kleines Mädchen lernte sie Beuys noch kennen. Sie erinnert sich „Er war sanft und unprätentiös.“

Es handelt sich um insgesamt rund 50 Ölgemälde. Wer sie auf Fotos betrachtet, dem öffnet sich eine befremdlich stille Welt zwischen de Chirico, Dalí und Magritte. Vor oft flächigen Hintergründen wie im Beuys-Bild präsentieren sich Gestalten zwischen Mensch und Tier. Das Gesicht eines Herrn mit einem Tablett besteht aus einem oval gerahmten Tierbild. Auf einem anderen Gemälde reckt sich eine Mischung aus Blatt und Heuschrecke empor. Ein Paar, das hinter einer brennenden Kerze gesenkten Haupts vor den Schatten sitzt, welche die Kerze auf die Wand dahinter wirft, bildet das Kernmotiv einer weiteren Komposition. Und in einer Landschaft, die sich verdunkelt hat, stürzt auf wiederum einem anderen Gemälde ein Vogel rücklings zur Erde.

Wenn Berthe-Odile Simon-Schäfer das Beuys-Porträt auf ihrem Laptop betrachtet, denkt sie im Jahr des 100. Geburtstags von Joseph Beuys mehr denn je an ihre letzte Begegnung mit

ihm: „Ich traf ihn das letzte Mal vor seinem Toreingang, wie stets im weißen Hemd, mit Weste und Hut, doch weniger aufrecht und gezeichnet vom Leiden. Es gehe ihm nicht gut, sagte er. Der Druck auf der Brust mache ihm zu schaffen, und das Atmen falle ihm schwer. An das letzte Gespräch erinnere ich mich jedes Mal,

wenn ich am Tor der Hausnummer 4 vorbeikomme, und auch an das beklemmende Gefühl der Scham und Sprachlosigkeit des Gesunden gegenüber dem Kranken in seiner Demut und Bescheidenheit."