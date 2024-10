Sohei Hashimotos Düsseldorfer Kunstwerk Ein umgekipptes Klavier als letzter Gruß

Sohei Hashimoto war im Gegensatz zu seiner berühmten Landsfrau Yoko Ono ein armer Schlucker, der sich nicht vermarkten konnte, weder in Tokio noch in New York und schon gar nicht in Düsseldorf, wo er 1972 wegen der vielen japanischen Firmen Fuß fasste. Dennoch gehört er wie sie zu den Größen der Fluxus-Kunst, auch wenn er nie dem Publikum erlaubte, an seinen Klamotten herumzuschneiden. Als er sang- und klanglos mit 80 Jahren diese Welt verließ, hinterließ er ein umgekipptes Klavier. Einen „Nachklang“.