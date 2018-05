Veranstaltungs-Tipp: Ein großes Fest für Toleranz

Düsseldorf Mit einem großen Programm feiern Schwule, Lesben, Transgender und Besucher nächste Woche den Christopher Street Day.

Nächste Woche von Freitag bis Sonntag flattert in Düsseldorf die Regenbogen-Fahne, das Symbol für Akzeptanz, Toleranz und Vielfalt. Anlass ist der Christopher Street Day (CSD), der in Düsseldorf zum 15. Mal von Schwulen, Lesben, Transgendern und vielen Besuchern gefeiert wird - diesmal unter dem Motto "Die Welt gehört uns allen!". Erinnert wird an den Aufstand von Homosexuellen in der Christopher Street 1969 in New York: Damals wehrten sie sich gegen willkürliche Polizei-Razzien in Szene-Kneipen und Gewalt der Polizisten gegen sexuelle Minderheiten, Afro-Amerikaner und Latinos. Demonstriert wird dafür, dass in Sachen Gleichberechtigung und Akzeptanz durchaus noch einiges getan werden muss. "Denn auch wenn wir eine Menge erreicht haben, ist die Welt noch lange nicht so, wie sie sein könnte und sollte!", sagen die Veranstalter.