Veranstaltungs-Tipps: Ein großes Fest für Literaturfreunde

Düsseldorf Vom 4. bis zum 17. Juni können die Düsseldorfer Literaturtage besucht werden. Kernstück des Festivals ist der Bücherbummel auf der Kö.

Zusätzlich besteht vom 7. bis 10. Juni beim Bücherbummel auf der Kö die Möglichkeit, an den Ständen der Buchhandlungen, Verlage und Kulturinstitutionen zu stöbern, in den zwei Lesezelten - eines für die kleinen und eines für die großen Leser - Literatur live zu erleben und Autoren zu treffen und mit diesen zu diskutieren. Dazu gibt es wieder viel Musik und kulinarische Genüsse. Ein Auszug aus dem kontrastreichen Programm:

Esther Kinsky Ein Programmpunkt bei den Literaturtagen bildet wie in jedem Jahr die Verleihung des Düsseldorfer Literaturpreises der Stadtsparkasse. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 11. Juni an die Autorin Esther Kinsky für ihr literarisches Gesamtwerk überreicht. Eine kostenlose Eintrittskarte für die um 19.15 Uhr in der Sparkasse an der Berliner Allee 33 stattfindende Veranstaltung kann unter Telefon 0211 8786240 reserviert werden. Am Dienstag, 12. Juni, liest Kinsky dann um 19.30 Uhr im Heine Haus, Bolkerstraße 53, aus ihrem Roman "Hain". Der Eintritt kostet 10 Euro.