Japan-Tag: Ein großes Fest der Freundschaft

Düsseldorf Zum 17. Mal wird morgen der Japan-Tag gefeiert. Mehr als 700.000 Besucher werden erwartet. An mehreren Orten gibt es Programm. Eine Auswahl:

An der Reuterkaserne Die Altstadtstraße wird zur Meile für Ausstellungen, Informationen und Verkauf. Die Händler bieten ab 12 Uhr japanische Waren an: Kimonos, Kartenspiele, Taschen, Accessoires und Geschirr.

Feuerwerk Alle Augen richten sich in Richtung Himmel, wenn am Samstag gegen 23 Uhr das große japanische Feuerwerk mit dem Motto "Japanische Tradition - Kunst & Kultur" startet.

Auf der Rheinuferpromenade In insgesamt 90 Zelten kann Japan erkundet und mit allen Sinnen erlebt werden. Allein 20 Zelte widmen sich der Kulinarik und machen die Stadt auch zum Zentrum japanischen Street-Foods. Die Besucher können zudem testen, ob sie eine Begabung für Origami haben und auch in echte Kimonos schlüpfen.

Auf der Wiese vor dem Landtag Was die japanische Popkultur zu bieten hat, ist vor dem Landtag zu sehen. Präsentiert werden Roboter, Manga-Figuren und Modellbau. Auch Sport steht im Fokus: Die Deutschen müssen zeigen, was sie auf dem Kletterwürfel mit Trampolin und auf der Slackline drauf haben.

Im Schifffahrtmuseum am Burgplatz. Familien mit Kindern ab fünf Jahren können dort ab 15 Uhr schöne Windspiele in Form von Karpfen basteln und sich so das Glück symbolisch mit nach Hause nehmen. Im Rhein leben wieder 43 verschiedene Fischarten. Eine der bekanntesten ist der Karpfen. In vielen Kulturen gelten diese Fische als Glücksbringer. In Japan steht der Koikarpfen für Kraft, Zielstrebigkeit und Ausdauer.