Michael Krüger las in Düsseldorf „Unser Meer war das Strandbad Wannsee“

Von Sachsen-Anhalt ging es dann in die freie Stadt Berlin mit ihrer bizarren Insellage. Und einer besonderen Form von Isolation: „Niemand in meinem Freundeskreis kannte Nord- oder Ostsee. Unser Meer war das Strandbad Wannsee, ganz ohne Salzwasser.“ Während der Pubertät machte Michael Krüger seine ersten Leseerfahrungen. Neben den Pflichtlektüren aus der Schule besorgte er sich Bücher, die in seiner Altersgruppe niemand lesen wollte: „Ich war neugierig etwas zu erfahren, was den anderen nicht zugänglich war.“ So gelangte der Psychiater und Philosoph Karl Jaspers in seine Hände, dann auch in den Lesehorizont eines Teenagers.