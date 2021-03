Tonhalle : Christian Ehring geht wieder ins Konzert

Die Düsseldorfer Tonhalle streamt das beliebte kabarettistische Klassik-Format bei Youtube. zu Gast waren Marie Jacqout und die Symphoniker.

Bei der sitzen die Düsseldorfer Symphoniker auf der Tonhalle-Bühne um Marie Jacquot herum, die sie als Kapellmeisterin der Rheinoper ja ganz gut kennen. Jacquot strahlt gut gelaunt ins Rund und dirigiert dabei so unprätentiös instruktiv, dass man sich wundert, wie galant und farbenprächtig Brittens letztes Werk im leeren Saal klingt. Im melancholischen zweiten Satz darf die Harfe seufzen, im ersten hat Manfred Huth, Englischhornist mit Leib und Seele, sein, wie er im Intro bekennen darf, seit Jahrzehnten ersehntes Solo.

Zu Jacques Iberts „Divertissement“, das mit Zitaten aus der Musikgeschichte (Hochzeitsmarsch) scherzt und zuletzt Zwölfton-Cluster mit einer Trillerpfeife garniert, kommen Ehring die Plagiate unserer Tage in den Sinn. Und gleich ist er bei Giffey und Obi. Bevor dann in fröhlichem Hin und Her Ralph Vaughan Williams‘ „Greensleeves“-Fantasie und Debussys phantastisch von Ravel instrumentierte Tarantella aus der Steiermark die Ohren entzücken, bittet der Kabarettist die Dirigentin zum Interview.