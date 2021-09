„Nidus“ auf der Hohe Straße : Düsseldorfs erste Galerie für Architektur

Düsseldorf Annelen Schmidt-Vollenbroich und Ana Vollenbroich wollen in der Carlstadt ein neues Bewusstsein für Baukultur schaffen. So fordern sie den Erhalt des Opernhauses.

Eine ihrer Erwerbungen ist das 1955 errichtete Wohnhaus des Düsseldorfer Architekten Bruno Lambart an der Schillerstraße 12. Lambart unterhielt dort sein Zweitbüro, als er mit Günter Behnisch zusammenarbeitete, der durch das Münchner Olympiastadion weltbekannt wurde. Nach der Auflösung der Arbeitsgemeinschaft blieb Lambart in Düsseldorf und entwickelte sich zum Spezialisten für Schul- und Hochschulbauten. Zuletzt widmete er sich verstärkt der Restaurierung historischer Bauten wie der Wasserburg Haus zum Haus in Ratingen. Die Unternehmerinnen sehen ihn als Vorbild und sprechen wie er vom Bauen als Kulturauftrag.

Mit dem Generationswechsel werden immer mehr Häuser gewinnbringend verkauft und abgerissen. Da sei es dringend nötig umzudenken. Mit den Foto-Beispielen in der Ausstellung appellieren sie an die Grundstückseigentümer, das Erbe der Väter zu achten und zu schützen. Ein gutes Beispiel ist das Wohnhaus von Bernhard Pfau in der Stephanienstraße 26 mit der leicht wirkenden Stahl- und Glaskonstruktion, das ihnen nicht gehört. Sie ließen es genauso fotografieren wie ein Gebäude an der Oststraße 65 mit versetzt angeordneten und farbig gefassten Balkonen. Dünne, weit auskragende Dächer, Staffelgeschosse und strenge Betonraster mit kontrastierenden Ausfachungen unterscheiden sich, so zeigt die Ausstellung, von monotonen Glasfassaden an Neubauten nicht nur in der Innenstadt.