Theater der Klänge hebt den Schatz vergessener Volkstänze Der kleine Düsseldorfer und die Spindel

So bewegte sich auch das Theater der Klänge immer mindestens als Paar über die Bühne. Mal hielten sie sich an den Händen, drehten sich dabei im Kreis, mal traten sie zueinander in den Dialog, folgten wie ein Zwilling den Bewegungen ihres Gegenübers. Damit verband das Ensemble das Traditionelle mit modernen Elementen so spielerisch und leicht, dass es wie die natürliche Weiterentwicklung wirkte.