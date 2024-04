Premiere vom Stadt:Kollektiv Der Zorn verbindet Mythos und Moderne

„Singe den Zorn, O Göttin.“ So begann Homer seine „Ilias“. Das Stadt:Kollektiv hat in seiner neuen Inszenierung „Zorn“ diesen Gesang nicht nur an den Anfang gestellt. Er wird wie ein Mantra im Verlauf des Stücks immer wiederkehren und damit die Brücke schlagen zwischen antiken Mythen und aktuellen Ereignissen. Dabei werden die Grenzen bewusst verwischt. So wird Antigone zur Vorgängerin heutiger Klimaaktivisten, die sich auf Straßen kleben. Die sich um der Sache willen gesetzwidrig handeln und Strafen in Kauf nehmen. Hatte nicht auch die antike Heldin an ein höheres Recht als das des Staates geglaubt?