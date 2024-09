Am Samstag ist Tag der offenen Tür im Theater am Gründgens-Platz Große Saisonvorschau des Schauspielhauses

(RP) Nach mehrwöchiger Sommerpause kehrt wieder Leben ins Schauspielhaus zurück. Auf diesen Moment haben Theaterliebhaber aus der Stadt und NRW gewartet. Nach der bejubelten Eröffnungspremiere von „Moby Dick“ in der Inszenierung des US-amerikanischen Regisseurs Robert Wilson findet am 14. September ab 15 Uhr nun ein großes Eröffnungsfest im Schauspielhaus am Gustaf-Gründgens-Platz statt.