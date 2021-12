Düsseldorfer Schauspielhauses präsentiert seinen Betrieb : Mit Videos hinter Theaterkulissen schauen

Düsseldorf Eigentlich war es eine Adventsaktion: Doch die 24 kurzen Filme, die das Schauspielhaus auf seiner Homepage zeigt, sind eine tolle Chance, auch den Theaterbetrieb kennenzulernen.

Worum es dabei geht? Genau genommen um das, was kein „normaler“ Theaterbesucher je zu sehen bekommt. Nämlich 24 Blicke und Einblicke hinter die nicht nur sprichwörtlichen Kulissen des Düsseldorfer Schauspielhauses. Nur ganz kurz sind sie, jeweils eine Minute lang, und doch geben die kleinen Filme eine Ahnung von jenem Zauber, den nicht nur die Zuschauer im Saal verspüren, sondern eben auch alle, die daran mitwirken. Im Kostümfundus zum Beispiel, in der Schreinerei und der Malerei; wie sieht der Arbeitsplatz des Tontechnikers aus, was ist los an der Kasse, in der Maske, in den Garedroben und den Proben auf der Bühne?