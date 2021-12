Opernchor bringt Weihnachtsoratorium in neuer Interpretation : Mit heiterer Energie gegen die Düsternis

Dirigent Axel Kober. Foto: Susanne Diesner/Tonhalle

Düsseldorf Kann die Geburt eines Kindes die Welt verändern? Diese Frage beschäftigt Regisseurin Elisabeth Stöppler in ihrer Neuinterpretierung des Weihnachtsoratoriums.

Von Regina Goldlücke

Mit der Premiere „Weihnachtsoratorium – Szenen einer schlaflosen Nacht“ gelangt am Samstag für die Regisseurin Elisabeth Stöppler eine spannende Reise ans Ziel. „Das war eine tolle Abenteuergeschichte“, sagt sie über ihre musiktheatrale Inszenierung des populärsten Werks von Johann Sebastian Bach. Aus vier Solisten wurden 14, der Opernchor schwoll erstmals seit Beginn der Pandemie wieder auf 28 Sänger an. Und das Kind, um das es geht, wird am Heiligen Abend inmitten einer verunsicherten Stadtgesellschaft geboren. Nicht nur sie begrüßt den Neuankömmling enthusiastisch und betrachtet ihn als Wunder. Seine Ankunft verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Alle sehen in ihm einen Heilsbringer, weil sich ein jeder nach Erlösung sehnt. „Dadurch kommt die ganze Stadt in Bewegung“, erzählt Elisabeth Stöppler. „Wichtig ist, dass wir nicht behaupten, das sei die Geburt von Jesus Christus. Aber was wäre, wenn wir daran glauben würden, ein Kind könne die Welt verändern?“

Ungewöhnlich genug: Alle sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums werden unter dem Dirigat von Axel Kober aufgeführt. Bisher gab es dazu, im Gegensatz zur Matthäus- oder Johannespassion, keine szenischen Umsetzungen. Jetzt finden sie gleichzeitig in drei Opernhäusern statt, in Düsseldorf, Kassel und Gelsenkirchen. Wie kam die Rheinoper auf diese Idee? „Mit mir war ein anderes Stück mit großer Besetzung und großem Orchester geplant“, sagt Elisabeth Stöppler. „Doch es bahnte sich an, dass dies in der jetzigen Situation nicht zu realisieren war. Wir mussten schnell einen Ersatz für den Premierentermin am 11. Dezember finden. Da denkt man besser nicht lange nach und entscheidet aus dem Bauch heraus. Dramaturgin Anna Melcher machte dann den Vorschlag mit dem Weihnachtsoratorium. Ich war überrascht und begeistert zugleich.“

Info Auch ein Comeback des Chors Neuproduktion Elisabeth Stöppler inszenierte die musiktheatrale Fassung „Weihnachtsoratorium – Szenen einer schlaflosen Nacht“ an der Rheinoper. Musikalische Leitung: Axel Kober, Dramaturgie: Anna Melcher, Wortbeiträge: Hannah Dübgen. Comeback des Chors 28 der 64 Sänger und Sängerinnen dürfen in diesem Werk auf die Bühne, die größte Zahl seit Beginn der Pandemie. Chorleiter ist Gerhard Michalski. Termine & Tickets Premiere am 11.12., 19,30 Uhr. Danach mit unterschiedlichen Anfangszeiten am 24./19./22./26. und 30. Dezember sowie am 2./5./9./15. und 22. Januar 22. Karten: www.operamrhein.de

Genau wie Chorleiter Gerhard Michalski. Endlich das ersehnte Comeback für seine Sängerinnen und Sänger! „Die ganze Zeit, in der wir spielen durften, war das nur mit einem kleinen oder gar keinem Chor erlaubt“, sagt er. „Umso größer ist die Freude, wenigstens mit 28 unserer 64 Mitglieder auf die Bühne zu dürfen.“ Die szenischen und musikalischen Proben hätten allen einen Heidenspaß gemacht. Zumal Elisabeth Stöppler viel Wert auf Lebendigkeit legte. „Das gefällt meinem Chor“, sagt Michalski. „Die werden alle gerne gefordert. Sie wollen wissen, warum sie etwas machen, welche Haltung von ihnen erwartet wird und saugen es auf.“

Auch die Regisseurin betont die Bedeutung des Chors. „Er war von der ersten Minute an eingebunden, das kommt selten vor. Jeder Sänger, jede Sängerin hat eine individuelle Aufgabe. Eigentlich wirken 42 Solisten mit.“ Anders als beim Weihnachtsoratorium üblich, wird auswendig gesungen. „Eine Herausforderung“, sagt Michalski. „Die Choräle waren eher unproblematisch, die großen Chöre dagegen wahnsinnig schwer und harte Arbeit.“

Unterbrochen werden die Kantaten durch drei Textpassagen, verfasst von der Düsseldorfer Dramatikerin und Schriftstellerin Hannah Dübken. Die Wortbeiträge verstärken die Visionen der Regisseurin: „Wir brauchen eine Handlung und wollen die Geschichte durch einzelne Figuren erzählen. Wir müssen unsere aufgestaute Energie zum Thema machen, unsere Trauer und Wut angesichts der Pandemie. Stöpplers Botschaft: „Nicht kleinlaut werden. Eine heitere Energie ausstrahlen, um die Düsternis zu bekämpfen. Sie herrscht insbesondere auch in unserer Branche. Man braucht Kraft für dieses Stück, bis hin zum demonstrativen Ende.“ Was sie damit meint, erklärt ein Einblick in die Proben. Beim gewaltig aufbrausenden Schlusschor werden Pappschilder hochgehalten, darauf Parolen wie „Die Liebe höret niemals auf“, „Alle Menschen werden Brüder“, „Peace“, „Happy X-mas“ oder „I love Bach“.