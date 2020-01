Düsseldorfer Musiker Reiner Witzel auf Reisen : Mit der „Kanne“ nach Kamerun

Auf Entdeckungsreise: Der Düsseldorfer Saxofonist Reiner Witzel hat zwei neue Platten herausgebracht.

Gelegentlich ruft man bei Reiner Witzel an, doch wenn er tagelang nicht ans Handy geht, muss man sich weder wundern noch sorgen: Wahrscheinlich befindet er sich gerade irgendwo in der weiten Welt und steckt unvermeidlich in einem Funkloch.

Vor einiger Zeit zum Beispiel befand sich Düsseldorfs umtriebiger musikalischer Weltenbummler auf Entdeckungsreise in Kamerun. Dort ist er vielen Künstlern begegnet, vor allem aber Kareyce Fotso, die nicht nur daheim ein Superstar ist. Das dortige Goethe-Institut sorgte dafür, dass die beiden einfallsreichen musikalischen Köpfe strategisch perfekt zusammenfanden. Es gab nicht nur gemeinsame Konzerte in Kamerun und Deutschland, sondern auch eine Studioproduktion in Kameruns Hauptstadt Yaounde. Dazu wurden die besten Leute des Landes zusammengetrommelt, und weil Witzel im Herzen ein Weltmusiker ist, fanden alle sofort elektrischen Draht zueinander. Mit der „Kanne“ (so nennen Jazzer ein Saxofon) in Kamerun: Für alle Seiten war das eine reizvolle Erfahrung.