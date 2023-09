Stadt will neuen Antrag auf Förderung prüfen Marionettentheater kämpft um seine Existenz

Die Existenz des Theaters mit seinem Qualitätsanspruch sei wichtig und wertvoll. Darum: „Solange ich die Kraft habe, kämpfe ich weiter, um es in eine sichere Zukunft zu führen.“ An Resonanz mangelt es nicht. Bei 90 Sitzplätzen und acht Kissenplätzen war das Theater in den ersten Monaten seit der Wiedereröffnung fast immer ausverkauft, Bachleitner gibt insgesamt eine Auslastung von 85 bis 90 Prozent an. Ihm geht es jetzt um ein klares Bekenntnis der Stadt zu seinem Lebenswerk, für das er sich seit mehr als 42 Jahren einsetzt. Seine Besucher fordert er nun auf, mit einem Brief an Kulturdezernentin Miriam Koch ihre Solidarität mit dem Marionettentheater zu bekunden.