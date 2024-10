Düsseldorfer Literaturtage vom 10. bis 24. Oktober an neuen Spielorten Von krummen Lebensläufen und Begehren

Neben dem Literaturbüro NRW mit seiner neuen Leiterin Emily Grunert zeichnen sich auch das Heinrich-Heine-Institut und das Zakk verantwortlich. Außerdem sind Running Water mit an Bord. Das Designteam der Agentur kümmert sich mit Plakaten und Flyern um den neuen Außenauftritt der Literaturtage. Das umfangreiche Programm bespielt neben dem FFT, dem Schauspielhaus, dem Zakk und dem Stadtfenster der Zentralbibliothek so unterschiedliche Orte wie die Zero Foundation an der Hüttenstraße 104, den Bilker Bunker an der Aachener Str. 39, das Sparkassen Forum (Berliner Allee 33), den Salon des Amateurs am Grabbeplatz 4, die Christuskirche (Kruppstraße 11), die Fliese an der Flügelstraße 58 und als einzigen Buchladen den Localbook Shop, der an der Bilker Straße 19 zu finden ist.