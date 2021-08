Düsseldorfer Kulturamtsleiterin hört auf : „Die Stadt wird insgesamt zum Spielort“

Kulturamtsleiterin Marianne Schirge geht in Ruhestand. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Interview Düsseldorf Beinahe 30 Jahre leitete sie das Kulturamt der Landeshauptstadt. Jetzt geht Marianne Schirge in den Ruhestand und bedenkt im Interview, was Sie auf eine einsame Insel mitnehmen würde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Was haben Sie an Ihrem Job am meisten geschätzt?

Schirge Mit Menschen zu tun zu haben, die einfach etwas wollen. Die eine Idee haben – und die entsprechende Fähigkeit, die Idee auch umzusetzen. Und mit diesen Menschen hat die Stadt wirklich ein großes Pfund. Sie können in Düsseldorf praktisch hingreifen, wohin sie wollen, immer finden sie kreative Menschen. Was sie diesen Menschen geben müssen, ist manchmal Geld, vor allem aber – ganz real – Raum und Spielraum, um diese Werke überhaupt schaffen zu können.

Info Von der Lehrerin zur Kulturverwalterin Ausbildung geb. 1955 in Krefeld; 1975-79 Studium der Geographie und Mathematik in Bonn, 1979-80 Aufbaustudium der Erziehungswissenschaften in Osnabrück Berufliche Stationen 1983-85 Lehrtätigkeit an der Volkshochschule in Osnabrück; 1984 Lehrtätigkeit am Psychologischen-integrativen Lernzentum in Melle; 1985-87 Leiterin der Kultur- und Verkehrsabteilung in Cloppenburg; 1987-94 Leiterin des Kulturamtes Osnabrück; 1991-94 Geschäftsführerin des Vereins „Forum Musik & Electronik Osnabrück“; 1994 bis 2021 Leiterin des Düsseldorfer Kulturamtes

Welche Rolle nimmt das Amt dabei ein?

Schirge Klar, Amt sind wir auch, das mit vielen Rechtsvorschriften und Verwaltungsvorgaben umzugehen hat. Umso wichtiger ist aber die Rolle des Übersetzers und Vermittlers zwischen Künstlern, Verwaltung und Politik; also zwischen dem, was von den Künstlern und Kulturschaffenden gewollt wird, und dem, was kulturpolitisch möglich ist. Manchmal ist das Kulturamt auch eine Art von Geburtshelfer.

Gibt es eigentlich – vergleichbar mit den kulturpolitisch bewegten 1970er Jahren – noch Visionen, was Kultur in der Stadt und in der Bürgergesellschaft ist und sein kann? Damals wurde sehr euphorisch die Kultur für alle ausgerufen.

Schirge Die 70er Jahre waren die Zeit der Revolte. Neue Formate und neue alternative Kulturorte entstanden damals, meist ehrenamtlich von durchweg jungen Menschen initiiert und getragen; Beispiele in Düsseldorf sind das Tanzhaus und das Zakk.

In den folgenden 30 Jahren kamen weitere Orte und Projekte hinzu und eine Etablierung dieser neuen Kulturformate und Kulturräume fand statt.

Schirge Was die Gegenwart angeht, so sehe ich derzeit – auch aufgrund eines Mangels an Raum – den Trend in Richtung flexible Formate, die die Stadt in der Gänze als Spielort sehen und vorhandene, aber auch neue Räume temporär, sprich: für eine begrenzte Zeit, nutzen. So beispielsweise das „Asphalt“-Festival, das die Stadt als Performanceraum versteht. Ein weiteres wichtiges Thema wird die auskömmliche Honorierung von Künstlern und Kulturschaffenden sein, die sich in den vergangenen Jahren in einem hohen Maße professionalisiert haben. Die Bereitschaft zur Selbstausbeutung wie in den 70er Jahren dürfte perdu sein.

Was werden auch vor diesem Hintergrund die künftig großen Aufgaben in der Kulturpolitik und Kulturentwicklung in der Stadt sein?

Schirge Neben allen anderen Kulturformaten, auch die neuen Formate weiter zu unterstützen; ferner die Kulturbauten, die in die Jahre gekommen sind, baulich auf Vordermann zu bringen. Eine weitere wichtige Aufgabe der Zukunft ist sicherlich die stärkere Verzahnung von Kultur und Stadtentwicklungspolitik. Es ist nicht egal, an welcher Stelle kulturelle Institutionen lokalisiert werden.

Was heißt das für den Standort der neu zu bauenden Oper?

Schirge Genau das. Für eine neue Oper gilt: zentrale Lage, gute Erreichbarkeit und ein Umfeld, das auch nach dem Besuch einer Veranstaltung zum Bleiben einlädt. Ich denke, da kommen nur wenige Standorte in Frage.

Zum Schluss noch ein paar Fragen aus jenem weltberühmten Fragebogen, der den Namen des französischen Schriftstellers Marcel Proust (1871-1922) trägt – in leicht abgewandelter Form. Also: Ihr Lieblingskulturort in Düsseldorf?

Schirge Natürlich gibt es tolle Orte in Düsseldorf und eigentlich müsste ich hier ganz, ganz viele aufzählen. Ich bewege mich gerne in überschaubaren Kreisen und liebe die persönlichen Begegnungen mit den Akteuren und Besuchern, etwa die Künstlerateliers im Rahmen der an den beiden kommenden Wochenenden wieder stattfindenden Kunstpunkte.

Ihr Lieblingsschriftsteller?

Schirge Michel Houellebecq.

Ihre Lieblingsschritftstellerin?

Schirge Herta Müller, die ich nach einer vom Heine-Haus ausgerichteten Lesung bei einem Abendessen persönlich kennenlernen durfte. Dieser Abend hat sich nachhaltig bei mir eingeprägt.

Was ist für Sie Glück?

Schirge Wenn Körper, Geist und Seele im Einklang sind.

Was ist für Sie Unglück?

Schirge Wenn genau das nicht der Fall ist und alles auseinanderzudriften droht.

Haben Sie einen Lieblingshelden in der Literatur?

Schirge Robinson Crusoe.

Das klingt danach, als seien Sie reif für die Insel. Welche drei Gegenstände würden Sie denn auf eine einsame Insel mitnehmen?

Schirge Zunächst ein Buch, in dem ziemlich viel drinsteht, das dürfte dann wohl die Bibel sein. Dann meine Brille, weil das Buch sonst keinen Sinn machte. Und schließlich ein Feuerzeug.

Letzteres klingt ein bisschen nach Überlebenskampf. Welchen Sport betreiben Sie denn am liebsten?

Schirge Alles, was draußen stattfindet, finde ich gut.

Haben Sie ein Lebensmotto?