Lesungen und Kabarett in Düsseldorf Von der Spaltung Amerikas und dem Leben auf der Flucht

Am 11. März lädt die Zentralbibliothek ab 19 Uhr in ihr Reallabor, Konrad-Adenauer-Platz 1, zu einer Lesung von Necati Öziri ein. Der im Ruhrgebiet geborene Autor, der Philosophie, Germanistik und Literatur im In- und Ausland studiert hat, erzählt in seinem Buch „Vatermal“ die Geschichte des im Sterben liegenden Arda, über die sozialen und politischen Umstände, die sein und das Leben seiner Familie geprägt haben. Moderiert wird die Veranstaltung von Maren Jungclaus vom Literaturbüro NRW.