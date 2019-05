Düsseldorfer Improtheater-Festival : Theater auf Zuruf

Das Ensemble Phoenixallee veranstaltet seit zehn Jahren ein Improtheater-Festival.

Theater aus dem Stegreif, wie die Gruppe Phönixallee es erfolgreich darbietet, fordert den Akteuren eine Menge ab: starke Nerven, Kreativität, spontanen Witz und die Bereitschaft, jede noch so überraschende Wendung unterhaltsam zu parieren. Das fünfköpfige Ensemble ist ein Star der Szene und seit zehn Jahren Veranstalter des Düsseldorfer Impro-Festivals. Gestern Abend ging bereits die „Show der Giganten“ im Kom(m)ödchen über die Bühne. Mit Künstlern aus ganz Deutschland, die allesamt schon mit der Trophäe „Der goldene Phön“ ausgezeichnet wurden, der schimmernden Nachbildung eines Föns.

Ursprünglich entstand es in den 1970er Jahren im studentischen Milieu in Kanada, schwappte dann nach Europa über und wurde in Deutschland durch das Bonner Springmaus-Ensemble bekannt. „Das war auch meine Inspiration“, sagt Nele Weber, „ich wollte das immer machen, traute mich aber nie.“ Die Hauptkommissarin aus Mönchengladbach, heute Polizei-Pressesprecherin, hat allerlei Stationen hinter sich, inklusive Streifendienst. „Früher habe ich mein Geld nachts auf der Straße verdient“, scherzt sie. Vor zwei Jahren fasste sie sich ein Herz und fand ihr Glück bei Phönixallee, wie auch der Sozialarbeiter Thomas Mesmer und die Verlagslektorin Annette Krumreihn.