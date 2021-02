Experimente aus Düsseldorf : Wasser ist eine klangvolle Materie

Konrad Zimmermann war mit seinem „H2eau“-Projekt schon oft auf der „Boot“ und auf der Expo in Lissabon. Stationär betreibt er seine Klang-Forschungen auf der Ackerstraße.

An einem sonnigen Tag Mitte der 1990er-Jahre saß Konrad Zimmermann an einem Rhein-Arm bei Rees und dachte darüber nach, mit welchen Rhythmus er seinen neuen Song untermalen könne, der mit dem Thema Wasser zu tun hatte. Das Geräusch der patschenden Füße im Fluss lieferte schließlich nicht nur den perfekten Sound, sondern ließ eine bis heute währende Beschäftigung mit (Unter-)Wassergeräuschen folgen. Mit seinem „H2eau-Projekt“ ist der in Düsseldorf lebende Konrad Zimmermann schon auf der Expo in Lissabon gewesen oder mehrfach auf der Messe Boot.