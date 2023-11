Nach Insolvenz der Komödie Düsseldorfer Boulevard-Szene vor dem Zusammenschluss

Riesenbeck und Heinersdorff sehen die Perspektive, die vorhandene Boulevardszene zu bündeln: Publikum, Schauspieler und Partner. „Um diese Boulevardszene zu sichern, wäre ein Zuschuss der Stadt mehr als angemessen“, sagt Riesenbeck. Er will in einem Termin bei Kulturdezernentin Miriam Koch (Grüne) in Kürze für eine jährliche Bezuschussung in Höhe von 100.000 Euro werben.