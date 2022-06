Düsseldorfer Band​: Fehlfarben-Kultalbum „Monarchie und Alltag“ als Songcomic​

Düsseldorf „Keine Atempause/Geschichte wird gemacht/es geht voran“ - so lautet eine berühmt gewordene Textzeile der Düsseldorfer Band Fehlfarben. Ihr legendäres Album „Monarchie und Alltag“ hat nun elf Cartoon-Künstler zu einem Songcomic inspiriert.

Der Wiener Comic-Zeichner Nicolas Mahler hat das zentrale Stück „Ein Jahr (Es geht voran)“ nun mit sehr reduzierter Bildsprache und wuchtigen Buchstaben in eine angemessen düstere Cartoon-Form gebracht. Dagegen hüllt Markus Färber Textfragmente aus dem unerbittlich vorwärts taumelnden Abschluss-Song „Paul ist tot“ in knallbunt-aggressive Tableaus. „Ein Song als Sog. Subtil und kraftvoll zugleich“, schreibt Färber in seinen Erläuterungen.