Ausstellung im Hofgärtnerhaus : So vital arbeiten die Mülheimer Theaternachbarn

Düsseldorf Das Theatermuseum Düsseldorf zeigt bis 24. Juli im Hofgärtnerhaus die Ausstellung „Man muss sich an morgen erinnern – 40 Jahre Theater an der Ruhr".

(RP) Das Theater an der Ruhr darf auf 40 Jahre Theatergeschichte mit verschiedenen Inszenierungen und Projekten in Mülheim an der Ruhr, aber auch auf der ganzen Welt verteilt zurückblicken. Das Jubiläum wird gemeinsam mit dem Theatermuseum Düsseldorf im Rahmen einer Sonderausstellung gefeiert. Bis 24. Juli erhalten die Besucher des Hofgärtnerhauses unter dem Titel „Man muss sich an morgen erinnern – 40 Jahre Theater an der Ruhr" Einblicke in das Schaffen des Theaters, das 1981 von Roberto Ciulli, Helmut Schäfer und Gralf-Edzard Habben begründet wurde. Coronabedingt musste das Jubiläum um ein Jahr verschoben werden.