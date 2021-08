Düsseldorfer Galerie Breckner spendet alle Einnahmen : Eine Ausstellung für die Flutopfer

Düsseldorf/Ahrtal Die Galerie Breckner beteiligt sich an einer Spendenaktion für die Flutopfer. In der neuen Ausstellung mit Fotos von „Exit“-Schildern aus aller Welt von Florian Reinhard wird jedes Werk für den guten Zweck verkauft.

„Exit“ ist nur ein Wort aus vier Buchstaben, aber ein Signal von Bedeutung. Meist ist es Schwarz auf Weiß gedruckt oder in Mauern geritzt, aufgeklebt, aufgesprüht, emailliert, illuminiert, verwittert, abgerissen und manchmal schon halb übertüncht. Die Schilder mit dem international funktionierenden Begriff haben den Bonner Produzenten und Filmregisseur Florian Reinhardt (42) auf seinen Reisen um die Welt beschäftigt. Jedes „Exit“, das er sah, hat er auf dem Handy konserviert, In Hotels und auf Flughäfen Beute gemacht, in Bars, Kaufhäusern und U-Bahn-Röhren.

Alle Menschen können irgendwann in diese prekäre Situation geraten, in der sie nach Zeichen der Orientierung suchen: Im Dunkel der Nacht, um die richtige Richtung zu finden, im Tumult der Disco den Fluchtweg, im Flugzeug die Tür nach draußen. Ausgänge können Notausgänge sein, Hinterausgänge für dunkle Taten, Fluchtwege, politische Austritte wie jüngst in Großbritannien oder aber auch Auswege aus einem persönlichen Dilemma, aus einer Not. Tausende „Exit“-Schilder fotografierte Reinhardt, die meisten bei Dreharbeiten in New York, Los Angeles, Miami, aber auch in vielen anderen Ländern der Welt. Daraus erstellte er eine Gesamtkomposition mit Fotoarbeiten, die er nun in verschieden wertigen Auflagen erstmals auf dem deutschen Kunstmarkt präsentiert.