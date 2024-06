Düsseldorfer Asphalt-Festival startet am 3. Juli Reichlich Kultur auch in Zeiten der Fußball-EM

Im Gegensatz zum einmaligen Jazz-Konzert des Solisten wird „Send me up“ als musikalische Reise in den Weltraum gleich an drei Tagen starten – jeweils am vielleicht schönsten sommerlichen Veranstaltungsort Düsseldorfs: Das ist die Seebühne auf dem Schwanenspiel gleich vor dem K21. Drei Aufführungen dieser Fantasiereise – bei der auch die Sterntagebücher von Stanislaw Lem eine Rolle spielen – machen Sinn, schließlich richtet sich das Angebot am 12., 13. und 14. Juli an alle Kulturenthusiasten schon ab acht Jahren.