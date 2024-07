Rund 6000 Besucher kamen zum Düsseldorfer Festival Asphalt-Festival plant 2025 großes Spektakel im Hafen

Doch ausgerechnet der lieblichste Ort des Festivals bereitete in diesem Jahr Probleme. Immer wieder huschten Ratten durch die Publikumsreihen und verschwanden wieder in den vielen Löchern zwischen den Steinterrassen. Unbefangen konnten etliche Besucher nach solchen Begegnungen die Musik und Literatur an manchen Abenden nicht genießen. „Dass sich dort bei verschiedenen Veranstaltungen Ratten tummelten und zum Problem wurden, liegt am Gewässer und vor allem am feuchten Wetter in diesem Jahr“, erklärte auf Anfrage Christof Seeger-Zurmühlen, der neben Bojan Vuletic künstlerischer Leiter des Festivals ist. Zugleich erklärte er: „Wir werden jetzt aber nicht versuchen, aktiv gegen sie zu arbeiten und beispielsweise künftig Gift auslegen.“ Vielleicht gibt es nach seinen Worten „ja auch kluge Tricks“, sie zu vertreiben. „Eine konkrete Idee haben wir aber noch nicht, außer der Hoffnung, dass es im nächsten Jahr nicht so nass sein wird und die Ratten diesen Ort nicht mehr in dieser Form für sich in Anspruch nehmen“, so Seeger-Zurmühlen.