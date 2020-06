Telegram-Lesung : Literaturshow in der virtuellen Welt

Dorian Steinhoff gestaltet mit dem Autoren Leif Randt (“Allegro Pastell“) per Telegram eine multimediale Online-Show. Das passt zum Buch, das eine digital durchorganisierte Generation beschreibt.

Eine Show unter den aktuellen Einschränkungen kam für den Showmaster Steinhoff allerdings nicht in Frage. „Außerdem wollte ich nicht einfach etwas abfilmen und dann online stellen“, sagt Steinhoff. So hat er zusammen mit Leif Randt das neue Konzept erarbeitet. Neben gewohnten Elementen der Literaturshow wie Lesung und dem Autorengespräch wird es bei Telegram aber auch Neues geben. „Wir haben eine digitale Show erarbeitet, die den Raum und die Möglichkeiten auslotet, den das Internet und dieser Messenger-Dienst bietet“, sagt Steinhoff. So werden sie – in Anlehnung an den Lieblingssport der „Allegro Pastell“-Protagonistin – Text-Bild-Badminton spielen. „Abwechselnd postet einer von uns ein Bild, der andere schreibt dazu eine Bildunterschrift“, sagt Steinhoff. Dazu wird die Lesung per Video gestreamt. Und wie in einer echten Live-Show ist das Publikum eingeladen, sich zu beteiligen. Am Ende des ersten Tages wird die Chat-Gruppe für Fragen geöffnet, die am nächsten Tag beantwortet werden. „So wollen wir das Leben der Protagonisten per Foto, Video und Text in die Show integrieren, damit der Roman weiter wuchern kann“, sagt Steinhoff.