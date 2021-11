Skulpturen-Ausstellung „Arcadia“ in Düsseldorf : Sehnsuchtsorte im Malkasten-Park

Nach der Trauminsel „Bora Bora“ hat Katja Tönnissen ihre Arbeit aus Muscheln am Ufer der Düssel benannt. Foto: Katja Tönnissen

Düsseldorf Zehn Künstler haben sich auf die Suche nach jenem mythischen Ort begeben, an dem Menschen in der idyllischen Natur zufrieden leben. Ein zauberhafter Spaziergang durch die Skulpturen-Ausstellung „Arcadia“.

Arkadien gilt seit dem Hellenismus als mythischer Ort, wo die Menschen in einer idyllischen Natur zufrieden und glücklich leben. Zehn Bildhauer aus Düsseldorf entdecken eine solche Schäferidylle im Malkastenpark.

Julia Wilczewski hat acht kopflose Frauenkörper aus Aluminium zusammengefügt, so dass die Körper wie eine Blume wirken. Foto: Julia Wilczewski

Wer als Besucher eine Zwei-Euro-Münze hinter dem historischen Jacobihaus am Drehkreuz einwirft, betritt ein zauberhaftes Milieu im herbstlichen Laub. „Arcadia“ heißt die Ausstellung, die Wilko Austermann kuratiert hat. Es grüßt Istvan Csakany, einstiger Documenta-Teilnehmer, mit zwei großen Spiegeln auf einem schwarzen Metallgestell. Die Spiegel holen das Laub gleichsam von den Bäumen herunter und reflektieren es auf dem gepflegten Rasen.

Istvan Csakanys Skulptur begrüßt die Spaziergänger. Die Spiegel auf dem Metallgestell reflektieren Äste und Laub, holen sie gleichsam auf den Boden. Foto: István Csákány

Info Historischer Park an der Jacobistraße Der Malkastenpark an der Jacobi­straße 6a ist der historische Privatpark des Künstlervereins Malkasten. Er ist knapp drei Hektar groß und liegt direkt neben dem Hofgarten. Herzstück der Anlage ist eine zentrale barocke Achse mit Allee, Parterre und Venusteich sowie daran anschließend naturnahe, landschaftliche Bereiche mit der nördlichen Düssel.

Ein paar Schritte davon entfernt lässt Julia Wilczewski einen Fuchs kopfüber auf einem Gingko-Baum landen. Die Meisterschülerin von Richard Deacon lässt den Fuchs auf allen Vieren zappeln, als werde er von den Ästen aufgespießt. In einer zweiten Arbeit vereint die Künstlerin acht Alu-Frauenkörper kopfüber wie zum Simultansprung, so dass die Körper wie eine stilisierte Blume wirken, während ihnen der Kopf im Zeitalter der Gentechnik abhanden gekommen ist.

Keta Gavasheli hat ein Waschbecken aus gefärbtem Wachs kreiert. Foto: Keta Gavasheli

Am Ufer der Düssel, die sich in offener Lage durch den Park schlängelt, wachsen Schleckmuscheln in süßlichen Tönen, von Katja Tönnissen aus wetterfestem Acrystal geschaffen und mit farbigem Epoxidharz abgedeckt. Jede Muschel hat ein Loch, auf dass ein Wasserstrahl elegant in die Düssel fließt. Es scheint, als ob diese besondere Art von Venusmuschel lacht. „Bora Bora“ nach der Trauminsel im Südpazifik nennt die Dozentin der Heinrich-Heine-Universität und Lehrbeauftragte der Kunstakademie ihre Arbeit.

Klara Virnich performte bei der Vernissage als Botticellis Schaumgeborene, ließ sich nackt in einer Badewanne über die Düssel tragen, sang in Aljoschas wunderbarem Pavillon klassische Lieder voller Sehnsucht und Schmerz, bat zum Fruchtbarkeitsritual mit Essen und Trinken und ging schließlich selbst in die Düssel, um ihre dahin schwimmenden Bilder im Wasser einzuholen.

Wie zufällig liegt daneben die Schattenfigur von Markus Karstieß am Boden, halb enthäutet beim Versuch, von einem Zustand in den anderen zu gelangen. Der Meisterschüler von Jannis Kounellis ist inzwischen selbst Professor, als Fachmann in der Keramik.

Eine besondere Freude ist es, einem Kunstwerk von Pia Stadtbäumer zu begegnen. Wohnt die Künstlerin doch seit Jahrzehnten in Düsseldorf, ist Professorin in Hamburg und Mitglied in der Düsseldorfer wie der Münchener Kunstkommission, ohne dass sie je eine Ausstellung in einem hiesigen Institut erhalten hat. Die einstige Meisterschülerin von Alfonso Hüppi steckt ihren Gitarristen in ein Rokokokostüm mit weißer Lockenperücke und lässt ihn auf einer körperlosen „Luftgitarre“ mimen. Die Figur posiert für die Schäferidylle auf einem grünen Rasenstück aus Kunststoff. Die Künstlerin erinnert dabei an die Anfänge des Malkasten-Parks in der Goethe-Zeit, im Übergang vom Rokoko in den Klassizismus.

Eine Überraschung ist Keta Gavasheli aus Georgien, die den Bachelor in Architektur an der Akademie in Tiflis gemacht hat, bevor sie seit 2017 bei Dominique Gonzales-Foerster in Düsseldorf studiert. Ihr Waschbecken mit all den Körperteilen aus gefärbtem Wachs ist der Versuch, von der Realität den Absprung in die Phantasie zu finden.

Miri Kim, Meisterschülerin von Tony Cragg, stellt einen Riesenfuß aus Acrystal an einen Haselnussbaum, bekannt als Baum der Erotik, und bettet ein zweites Körperfragment in Efeu, dem Symbol für die Ewigkeit.