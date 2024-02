Abbau des Kunstwerks „in orbit“ Das K21 in Düsseldorf muss für fünf Wochen schließen

Der Abbau der begehbaren Netz-Skulptur „in orbit“ ist so aufwendig, dass die Kunstsammlung NRW das K21 in Düsseldorf für fünf Wochen schließen muss. Zwischen dem 19. Februar und 21. März wird das Haus eine Baustelle sein. Das begehbare Kunstwerk von Tomás Saraceno war zehn Jahre lang die Publikumsattraktion des Museums. Eine Million Besucher kletterten in 25 Metern Höhe über der Piazza durch die schwingende surreale Landschaft aus Netzstruktur und luftgefüllten „Sphären“. Für einige Fans der Arbeit gibt es allerdings Trost: Sie können einen der Raumfahrer-Anzüge gewinnen, in denen man das Netz betrat.