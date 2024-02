Neue Veranstaltungsreihe Die Gurke als Star des Abends

Die Idee, einen Abend dem Gemüse zu widmen, sei dem Team in einer gemeinsamen Mittagspause gekommen, als sie auf einer Wand ihrer Sonderausstellung „Miteinander Rheinkirmes“ einen Zettel erblickten, wo die Gurke als ein persönlicher Rheinkirmes-Favorit notiert war. In einem Brainstorming hätten sie festgestellt, dass das Gemüse schon in Youtube-Videos, Tik Tok- Challenges, Serien, Giffs und Memes seinen Auftritt hatte und natürlich auch als Lebensmittel auf unseren Tellern, sagt Sascha Förster, Leiter des Theatermuseums.