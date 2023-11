Theater der Klänge in Düsseldorf Volkstänzen auf der Spur

Seit 1991 hat das Theater der Klänge seine Basis in Pempelfort. In der Winkelsfelder Straße 21 wird erdacht, gewerkelt und geprobt. „Die Leinwand ist weiß, bereit bemalt zu werden“, fasst Mitgründer Jörg Udo Lensing die Ausgangssituation jedes Projekts zusammen. Sobald ein Thema feststeht, geht es an die inhaltliche Fragestellung und die Inspiration zur formalen Umsetzung.