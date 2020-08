Theater an der Kö : Saison startet mit Tennis-Komödie

Theater an der Kö

Ab 7. Oktober beginnen die Vorstellungen des Stücks „Die Extrawurst“. Foto: Theater an der Kö / Dennis Häntzschel

Unter anderem steht „Die Extrawurst“ im Programm für die neue Spielzeit des Theaters an der Kö. Leiter René Heinersdorff hofft, dass die Besucher trotz der Pandemie kommen.

Der Spielplan steht, und auch alles andere ist gründlich vorbereitet für einen reibungslosen Start in die Saison. René Heinersdorff sieht für sein Theater an der Kö ein Licht am Ende des Tunnels. Unbeschwert aber ist er nicht. „Mich treibt die Sorge um, dass die Zuschauer nicht wissen, wie risikoarm ein Besuch bei uns ist“, sagt er. „Es gibt weltweit keinen einzigen Fall, bei dem Corona im Theater übergesprungen ist. Die Virologen sagen, der vom Tüv zwingend vorgeschriebene Umsatz der gefilterten Luft hält sie frei von Viren und Keimen.“ Erst im Vorjahr habe er sein Theater für 60.000 Euro mit einer hochmodernen Filteranlage ausgestattet. „Man sollte das alles relativieren“, fügt er hinzu. „Nach neuesten Erkenntnissen muss ich 20.000 Menschen treffen, bevor ich einem mit Covid-19 Infizierten begegne.“