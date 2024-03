Nostalgie-Show in der Tonhalle Düsseldorf Zeitreise zu Simon & Garfunkel

Dabei haben die Briten die New Yorker Originale nie kennengelernt, geschweige denn leibhaftig auf der Bühne erlebt – ja, James „Simon“ Pattison bekennt, musikalisch nicht viel über die Duo-Legende gewusst zu haben. „Bis ich die Set-List für die Show bekam“, erzählt der 31-Jährige. „Auf einmal stellte ich fest, wie viele dieser Songs ich durch meine Eltern und das Radio in Kinderjahren kannte.“ Und sein zwei Jahre älterer Bühnenpartner erinnert sich noch heute an „einen verregneten Sonntagnachmittag“ aus Kindertagen, „als bei uns zu Hause ‚Bridge over troubled water‘ lief und mein Vater mit geschlossenen Augen auf dem Sofa saß und geradezu die Musik aufsog, die er so liebte“.