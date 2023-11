Tagung der Heinrich-Heine-Universität Ein Recht auf Kultur?

Als Grundlage der wissenschaftlichen Auseinandersetzung diente eine bürgerwissenschaftliche Studie. Gemeinsam mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Jasmin Zdun hatte die Doktorandin Christine Stender die Arbeits- und Wirkungsweisen von Initiativen analysiert, die kostenfreie Kultur- und Sportbesuche an Menschen mit wenig oder nur geringem Einkommen vermitteln. Darüber waren die Wissenschaftlerinnen in Kontakt mit der 2016 gegründeten „Bundesvereinigung für kulturelle Teilhabe (BVKT)“ gekommen. Diese setzt sich ein für die Umsetzung von Artikel 27 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Er lautet. „Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben.“