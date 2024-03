Ausstellung in Düsseldorf Konzept-Kunst mit und ohne Zitrone

Wissel liebt private Bezüge, aber er gibt sie nicht preis. So bleibt nichts als das präzise, fast minimalistische Konzept, das trotz aller Verschlüsselungen auch komische Züge trägt. So erwarb er auf einem französischen Flohmarkt eine kleine Tasse mit der Aufschrift „Reserviert für den Gebrauch eines Supersportlers“. Aber seine Tante in Barcelona hatte ihm schon 2011 eine Tasse mit derselben roten Umrandung und Typografie geschenkt, die mit spanischem Aufdruck für eine „bewundernswerte Person“ bestimmt war. Nun baute er der Tasse ein vier Meter langes Messingrohr, das sich durch den Raum schwingt und die Tasse wie eine Devotionalie am Ende des Rohrs baumeln lässt. Das billige Ding preist sich als hohe Kunst. Und der Betrachter fragt sich, wen der Künstler damit auf die Schippe nehmen will.