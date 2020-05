Corona-Hilfe für Künstler : 680.000 Euro für Kulturszene in Not

680.000 Euro für Kulturszene in Not

Düsseldorf Der Kulturausschuss berät am 4. Juni über die einmalige finanzielle Hilfe für Kulturstätten. Institutionen wie das Theater an der Kö, das Zakk oder das Tanzhaus NRW waren im Vorfeld aufgefordert worden, ihre Verluste bis zum Ende des Jahres zu prognostizieren.

Nutznießer der Unterstützung sollen unter anderem das Theater an der Kö, das Kom(m)ödchen, das Zakk, das Tanzhaus NRW, das Puppentheater Helmholtzstraße, das Theater an der Luegallee und auch die Komödie sein. Die Boulevardbühne hatte Ende März Insolvenz angemeldet, nachdem ein selbstverwaltetes Sanierungsverfahren wegen der Pandemie nicht den gewünschten Erfolg brachte. Dass das Theater jetzt dennoch bedacht wird, hängt wohl mit den aktuellen Bestrebungen des Freundeskreises zusammen, das Haus in eine gemeinnützige GmbH zu überführen. Zudem hat der Investor, der einen Neubau am bisherigen Standort der Komödie plant, Unterstützung zugesagt. Offenbar besteht aus Sicht der Politik also noch Hoffnung.