Düsseldorfer Kabarett-Legende : Sonderbriefmarke für Lore Lorentz

Düsseldorf Die Kabarett-Legende, die am 12. September 100 Jahre alt geworden wäre, erhält ein besonderes Denkmal. Die 155-Cent-Briefmarke ist ab Donnerstag, 3. September, erhältlich.

Am 12. September wäre Lore Lorentz 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass bringt die Deutsche Post eine Sondermarke im Wert von 155 Cent heraus. Zuständig für alle Postwertzeichen mit der Bezeichnung „Deutschland“ ist aber das Bundesfinanzministerium. Dort begründet man das besondere Motiv: „Lore Lorentz war die Königin der Kleinkunstbühne. Ihr Charme, ihre Bühnenpräsenz, ihre Schlagfertigkeit machten sie fast ein halbes Jahrhundert lang zur Grande Dame der politischen Satire.“

Am Kay-und-Lore-Lorentz-Platz zeigte man sich sehr erfreut. Als ältester Sohn der Prinzipalin hat Kay Lorentz 1993 das Kabarett-Theater übernommen und konnte bei Erhalt der Nachricht, das heißt noch vor der Pandemie, in seinem Dankschreiben an das Ministerium auf „73 Jahre blühendes Theatergeschehen“ verweisen. Für das Motiv der Marke waren sieben Grafiker aus verschiedenen Regionen der Bundesrepublik um Vorschläge gebeten worden. Auf die Auswahl hatte Kay Lorentz selbst keinen Einfluss. Das nun bald erhältliche Postwertzeichen zeigt eine gut gelaunte Kabarettistin, die mit weit ausgestreckten Armen und baumelnden Beinen auf einem kleinen Möbelstück sitzt. Natürlich einem „Kommödchen“, dem Namensgeber ihres Hauses, wo sie viele Jahre lang jede politische und gesellschaftliche Behäbigkeit „inkommodierte“.