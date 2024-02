NRW Forum Düsseldorf Diese Mitmachangebote zur Sneakerausstellung müssen Sie kennen

Am 14. März verwandelt sich ein Teil des NRW-Forums zum Tanzparkett. Von 18 bis 21 Uhr können Personen ab 16 Jahren Tanzstunden nehmen. Ab 18 Uhr findet ein einstündiger kostenloser Hip Hop Workshop zum Thema Footworks mit 40Village statt. „40Village - United in Movement“ ist eine in Düsseldorf ansässige Community, die Tanzsessions anbietet. Um sich auszudrücken, tanzen sie. Im Workshop, der für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet ist, konzentrieren sie sich auf Fußbewegungen, sogenannte Footworks. Im Anschluss an den Tanzworkshop findet eine zweistündige freie Jam Session mit DJ Parish statt. Eine Anmeldung ist in Kürze möglich.