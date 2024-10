Seniorentheater Seta zeigt im FFT Düsseldorf Chronik eines verunglückten Katastrophenmanagements

Am Freitag, 18. Oktober, ist die Uraufführung des Dramas „Der Untergang der Excelsior“ im Forum Freies Theater (FFT) zu sehen. Die Seniorinnen und Senioren erzählen auf der Bühne, wie die Rettung der 22 Schiffbrüchigen, die in bitterer Kälte auf dem Mast ausharren, geplant und verhindert wurde. Egoismus, Trägheit, schlechtes Wetter, raue See, überforderte Behörden, bürokratische Hindernisse und das Hin- und Herschieben von Verantwortung spielen in dieses Rettungsmanöver hinein, das sich zur bitteren Komödie über menschliches Versagen beim Katastrophenmanagement entwickelt.