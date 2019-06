Bürgerbühne : Schauspielhaus sucht Ur-Düsseldorfer

Düsseldorf Für die Produktion „Blick zurück nach vorn“ will das Schauspielhaus Düsseldorfer auf die Bühne holen, deren Familiengeschichte mit der Stadt verwoben ist. Interessenten können sich melden, geprobt wird ab September.

Aktuell führt er Gespräche mit potenziellen Darstellern. „Natürlich schauen wir erst mal, ob die Geschichten ins Stück passen.“ Theaterkenntnisse sind nicht erforderlich. „Wer findet, er kann zum Thema etwas beitragen, soll erst mal kommen“, sagt der Regisseur. „Wir schauen dann, wie wir das auf die Bühne bringen.“ Aktuell arbeite er beispielsweise mit einer Familie, deren Großmutter weit weg lebe. „Wir überlegen jetzt, ob wir sie nicht vielleicht per Video zuschalten.“ Das Projekt soll Erinnerungskultur stärken – und damit die Demokratie. „Wir wollen zeigen, dass jedes kleine Schicksal in die Weltgeschichte eingebettet ist.“ Geprobt wird in Blöcken von September bis Januar. Das Projekt entsteht in Kooperation mit dem Kulturzentrum Zakk.