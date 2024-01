Düsseldorfer Schauspielhaus Wer wird der Drag-Star NRW 2024?

Im Oktober startete die Bewerbungsphase für die Kandidatinnen und Kandidaten. Unter allen Einsendungen wählte die Jury fünf Teilnehmende aus, „die die Vielfalt der Travestie-Szene repräsentieren sollen“. Dieses Jahr dabei sind die Drag-Queens Aura, Remo Rivers, Menorah Tea und Roxy Love sowie der Drag-King Larry Long. In der ersten Kategorie präsentieren sie ihre Kostüme auf dem Laufsteg. In der zweiten Runde geht es dann darum, „ihre Liebe zu unserem Bundesland“ mit einem besonderen Kostüm, beispielsweise als „Minenarbeiter-Drag“, zur Schau zu stellen. Ums Performen geht es in der dritten und letzten Runde. „Von Livegesang bis Akrobatik, von Tanzeinlage bis Videokunst“ können die fünf Künstler frei entscheiden, was sie auf der Bühne zeigen.