Auftakt im Januar zum Thema Antisemitismus Düsseldorfer Schauspielhaus kündigt neue Gesprächsreihe an

Mendels Buch „Über Israel reden. Eine deutsche Debatte“ war in diesem Jahr für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Cheema wiederum hat die Bundesregierung bereits zu antimuslimischen Rassismus beraten. Wie das Schauspielhaus in Aussicht stellt, werden sich Mendel und Cheema in dem Gespräch mit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober und seinen Folgen in Deutschland beschäftigen. Beide, so heißt es, verfügten „über die Kompetenz und das Gespür, sich differenziert über das Verhältnis zwischen Juden und Jüdinnen und Muslim:innen zu äußern und konkrete Ideen für ein konstruktives Miteinander zu formulieren“.