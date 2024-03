Düsseldorfer Schauspielhaus bringt Fußball-Inszenierung unter freiem Himmel Glaube, Liebe, Fußball

Das Schauspielhaus wird sich also alle Mühe geben, ab dem 24. Mai unter freiem Himmel all das unter einen Hut zu bringen, was sonst im Kleinen und Großen Haus zu sehen ist: nämlich Tragödien und Komödien, Dramen und Farcen. Weil derartige Ereignisse vom Fußballfeld schon oft beschrieben wurden, haben die beiden Regisseure Leonhard Koppelmann aus Aachen und Peter Jordan – Schwamm drüber: ein gebürtiger Dortmunder – einfach ihren Blick gedreht und sich eine Zuschauertribüne vorgestellt. Was passiert da eigentlich? Lässt sich in den Gesängen, im Jubel, in der Verzweiflung und im Bangen ablesen, was sich vor ihren Augen auf dem Rasen abspielt? Und findet genau dort nicht auch ein großes Drama statt, bei all den Menschen, für die der Fußball mitunter zur eigentlichen Religion geworden ist?